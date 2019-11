Borsa:Milano sale (+0,6%) bene Unicredit

MILANO, 7 NOV - Piazza Affari procede in territorio positivo (Ftse Mib +0,66%), spinta da Unicredit (+4,15%) dopo la cessione dell'8,4% in Mediobanca (-0,33%), piuttosto fiacca, e a seguito di un utile trimestrale salito di oltre l'8%. In luce Stm (+2,5%) e Generali (+1,99%), che ha chiuso i 9 mesi con un utile netto in crescita del 16,6%. Effetto conti anche su Creval (+3,89%), piatta invece Banco Bpm (+0,1%). Bene Pirelli (+1,68%), spinta dall'accordo tra Cina e Usa sui dazi, seguita a distanza da Fca (+0,66%) il cui giudizio sul merito di credito (rating) è stato messo sotto osservazione da S&P, in vista di un possibile miglioramento (credit watch positivo). Sotto pressione Salini Impregilo (-9,16%), che ha annunciato il collocamento di nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale da 600 milioni previsto per Progetto Italia. Segno meno anche per Astaldi (-0,77%).