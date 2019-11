Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +0,11%

MILANO, 7 NOV - Listini di Borsa positivi in Asia e nel Pacifico dopo le dichiarazioni di Gao Feng, portavoce del governo cinese, sul raggiungimento di un accordo con gli Usa per ridurre "gradualmente" le tariffe incrociate che erano state poste sulle importazioni dai due Paesi. Tokyo ha guadagnato lo 0,11%, Shanghai ha chiuso a differenza di Taiwan (-0,4%). Stabile Seul (+0,01%), in deciso rialzo Sidney (+1%), favorita dal rialzo del greggio (Wti +0,5%). Ancora aperte Hong Kong (+0,27%) e Mumbai (+0,27%). Nelle sale operative ha prevalso l'ottimismo sul raggiungimento di un accordo tra Usa e Cina sui dazi, che, alla luce di quanto filtrato e delle parole di Feng a mercati chiusi. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street nonostante il rallentamento della produzione industriale tedesca e in attesa delle vendite al dettaglio in Italia e del bollettino economico della Bce. Dagli Usa sono in arrivo le richieste di sussidi di disoccupazione e, a Borse chiuse, il dato sull'erogazione di credito al consumo.