Borsa: Milano piatta con trimestrali

MILANO, 6 NOV - La Borsa di Milano chiude piatta con gli investitori alla finestra nel periodo delle trimestrali. Piazza Affari è ultima tra le piazza del Vecchio continente, con i mercati che restano in attesa dei passi definitivi tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Chiude poco mosso lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 134 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1%. Scivola Cnh (-4,2%), dopo la trimestrale con ricavi in calo ed il taglio delle stime per il 2019. In rosso anche Mps (-2,9%) e Poste (-1,6%), nel giorno dei conti finanziari. In ordine sparso le banche con Banco Bpm (-1%), Ubi (-0,7%) mentre sono in rialzo Unicredit (+1%), Bper (+0,7%) e Fineco (+0,5%). Seduta in rosso per i titoli legati al petrolio con Tenaris (-1,7%), Saipem (-0,6%) ed Eni (-0,2%). Piatte Fca (+0,06%) e Ferrari (+0,03%). In rialzo Diasorin (+4%), con i conti che vedono utile e ricavi in crescita. Bene anche Terna (+1,8%) e Leonardo (+1,6%).