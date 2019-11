Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 6 NOV - Le Borse europee chiudono deboli. Tra gli investitori c'è ottimismo sul fronte del commercio globale ma si aspettano i passi definitivi di Usa e Cina per un primo accordo. I mercati hanno salutato positivamente gli ordini di fabbrica in Germania migliori delle stime e l'aumento della fiducia dei manager acquisti Pmi in Italia, Germania e nell'Ue. Chiudono in positivo Parigi (+0,34%), Francoforte (+0,18%) e Londra (+0,12%) mentre è in calo Madrid (-0,1%).