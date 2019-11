Borsa: Milano +0,15%, bene Unicredit

MILANO, 6 NOV - Piazza Affari torna in territorio positivo (Ftse Mib +0,15%) dopo alcuni saliscendi nella mattinata, spinta dal rialzo della fiducia dei manager acquisti in linea con il dato della Germania e dell'Ue. Si conferma brillante Unicredit (+2%), che si è accordata con DoValue (+0,68%) per la cartolarizzazione di mutui deteriorati per oltre 6 miliardi di euro annunciata nella vigilia. Inoltre Piazza Gae Aulenti riunisce oggi il Cda per approvare i conti trimestrali attesi per domani. Sotto pressione Poste (-2,33%), nonostante la trimestrale migliore delle stime. Effetto conti su Mps (-4%), che ha dimezzato l'utile. Resistono Ubi (+0,53%), Bper (+0,65%) e Intesa (+0,21%), malgrado il rialzo dello spread tra Btp e Bund oltre 136 punti. Giù Campari (-1,5%) e Cnh (-0,96%), mentre corre Diasorin (+3,7%), fresca di trimestrale. Tra i minori sprint di Elica (+3,7%), scivolone di Borgosesia (-6%), Piaggio (-2,68%) e Fincantieri (-2,44%).