Borsa:Milano sale (+0,1%),bene Unicredit

MILANO, 6 NOV - Piazza Affari sale ma con con cautela (Ftse Mib +0,13%), in attesa della fiducia dei manager acquisti dei settori dei servizi, prevista anche dalla Francia, dalla Germania e dell'Ue. Brillante Unicredit (+3%), che si è accordata con DoValue (+0,68%) per la cartolarizzazione di mutui deteriorati per oltre 6 miliardi di euro annunciata nella vigilia. Sotto pressione invece Poste (-1,57%), nonostante i conti trimestrali migliori delle stime degli analisti. Positive Banco Bpm (+1,4%) ed Mps (+1%) in attesa dei conti trimestrali. Bene anche Ubi (+1,27%), Bper (+1,2%) e Intesa (+0,86%), malgrado il rialzo dello spread tra Btp e Bund a 135,9 punti. Segno meno per Campari (-1,38%), Enel (-0,9%), Fca (-0,9%) e Ferrari (-0,77%), in linea con l'andamento dell'intero settore auto in Europa. Tra i minori sprint di Elica (+3,2%), scivolone di Borgosesia (-4%).