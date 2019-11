Petrolio in calo a 57,03 dollari

ROMA, 6 NOV - Petrolio in calo sul mercato after hour di New York sull'onda dell'ottimismo per le trattative sui dazi tra Usa e Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre cedono 20 centesimi a 57,03 dollari al barile dopo l'accelerata della vigilia. Il Brent perde 24 centesimi a 62,72 dollari dopo averne guadagnati ieri 83.