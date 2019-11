Nastro trasportatore da record su Lippe

BOLZANO, 5 NOV - Un nastro trasportatore sospeso su funi, in grado di trasportare circa 500 tonnellate di materiale da costruzione all'ora, ovvero il carico di 20 camion, è stato realizzato dall'altoatesina Leitner ropeways per un imponente cantiere nella regione di Haltern-Lippramsdorf e Marl, a nord-ovest di Dortmund. Su incarico dell'ente Lippeverband vengono attualmente realizzati gli argini lungo il fiume Lippe per una maggiore protezione dalle esondazioni. A fronte della necessità di attraversare il corso d'acqua, si è deciso di impiegare una nuova tecnologia per il trasporto dei materiali da una sponda all'altra: il FlyingBelt Agudio. L'impianto è dotato di due soli sostegni alti 20 metri fissati nel terreno e di un nastro trasportatore largo 80 centimetri sospeso sopra il fiume. Il materiale necessario per la realizzazione degli argini arriva via nave lungo il canale Wesel-Datteln, quindi i mezzi di cantiere lo trasportano per un breve tratto fino al FlyingBelt. Si tratta di una commessa da 4 milioni di euro.