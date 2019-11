Borsa: Europa e Milano piatte, ok Saipem

MILANO, 5 NOV - Partenza cauta per i listini azionari europei e per Milano dopo i rialzi della vigilia e i record di Wall street: tutte le Borse del Vecchio continente nei primi scambi ondeggiano attorno alla parità, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,1%. In Piazza Affari, acquisti su Saipem e Azimut che crescono di due punti percentuali, con Mps in aumento dell'1,8% mentre Eni sale di un punto percentuale insieme a Intesa che oggi diffonderà i conti. Qualche vendita su Ferrari (-0,6%) dopo la corsa di ieri, più pesanti Prysmian ed Hera che cedono un punto percentuale.