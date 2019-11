Borsa: Asia guarda a pace dazi, ok Tokyo

MILANO, 5 NOV - Seduta tendenzialmente positiva per i mercati finanziari asiatici e dell'area del Pacifico che guardano ai record di Wall street e alle rinnovate aspettative per un esito positivo delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Usa. Bene soprattutto Tokyo, che ha chiuso in sostenuto rialzo dopo il giorno di festività di lunedì: l'indice Nikkei è salito dell'1,76%, con lo yen debole sul dollaro. In aumento di mezzo punto percentuale le Borse cinesi (Shanghai +0,54%) e Seul (+0,58%), tiene Hong Kong in chiusura (+0,2%), cauta Sidney (+0,15% finale), dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Incerta Mumbai, che a mercato ancora aperto cede lo 0,3%. Marginalmente positivi i futures sull'avvio dei listini europei.