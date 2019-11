Petrolio in rialzo a 56,6 dollari

ROMA, 5 NOV - Petrolio in rialzo sui mercati a seguito dell'ottimismo sui negoziati fra Usa e Cina per i dazi. Il greggio Wti sale dello 0,16% a 56,62 dollari al barile mentre il Brent sale dello 0,21% a 62,27 dollari. Dai massimi di aprile il passivo rimane comunque del 15% a causa delle tensioni per la guerra commerciale.