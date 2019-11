Borsa: Europa corre, fiducia su Usa-Cina

MILANO, 4 NOV - Le Borse europee corrono con gli investitori sempre più fiduciosi di un accordo in tempi brevi tra Usa e Cina sul commercio internazionale. I mercati accolgono con favore anche i dati positivi della manifattura nell'Eurozona. Piazza Affari (+1,3%) guida i listini del Vecchio continente con il comparto dell'auto. Marciano stabilmente in positivo Francoforte (+1,2%), Londra e Parigi (+1,1%) e Madrid (+0,8%). In positivo il comparto dell'energia (+1,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Bene anche i tecnologici (+1,4%), le banche (+1,4%) e le auto (+3%). A Piazza affari corre Fca (+4,1%), con il progetto di fusione con Peugeot (+5%), insieme a Cnh (+3,3%) e Ferrari (+4,2%). In positivo procedono anche le banche in attesa delle trimestrali. In luce Bper (+2%), Unicredit (+1,5%), Mps (+1,4%), Ubi (+1,1%), Banco Bpm e Intesa (+0,9%). In territorio negativo la Juve (-0,6%), Nexi e Atlantia (-0,3%).