Borsa: Europa in rialzo con indice Pmi

MILANO, 4 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo con il comparto delle banche (+1%) e le auto (+2%). Fari puntati anche sull'andamento della manifattura con l'indice Pmi italiano in calo e quello di Germania e Francia in crescita. I mercati sono ottimisti e attendono il primo discorso del neo presidente della Bce, Christine Lagarde. Sul versante valutario l'euro sul dollaro prosegue poco mosso a 1,1164 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Marciano in positivo Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,6%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,4%). In luce le banche con Commerzbank (+3,9%), Banco Santander (+2,2%), Banco Bilbao (+1,8%), Bnp Paribas e Societe Generale (+1,7%). Tra le auto si mettono in mostra Peugeot (+4%), con l'operazione che riguarda Fca (+3,4%), Volkswagen (+2,3%) e Renault (+1,7%).