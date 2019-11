Borsa: Milano prosegue in rialzo con Fca

MILANO, 4 NOV - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue le contrattazioni in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari sembra reagire positivamente ai rumors sull'interesse da parte dell'Euronext per Borsa Italiana. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund che segna 139 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,02%. Nel listino principale si mettono in mostra Fca (+2,4%), sull'operazione con Psa (+2,7%). Bene anche Ferrari (+2,2%), Cnh (+1,9%) ed Exor (+1,6%). Seduta positiva per Saipem (+2%) e Leonardo (+1,9%). In rialzo le banche con Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1,3%), Mps (+1,2%), Unicredit (+1,1%) e Intesa (+0,2%). Andamento negativo per Diasorin (-0,9%), Amplifon (-0,6%) e Atlantia (-0,5%). Debole la Juventus (-0,1%).