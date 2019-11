Cattolica: Minali, sfiducia sbagliata

MILANO, 1 NOV - "Non serbo rancore nei confronti di coloro che mi hanno tolto la fiducia professionale, convinto che si tratti di una decisione profondamente sbagliata. Ho appreso questa notizia nella stessa sessione consigliare, non senza sorpresa e con quel senso di amarezza che si sperimenta quando si sa, in coscienza, di aver compiuto il proprio dovere professionale". Con queste parole l'ormai ex ceo di Cattolica, Alberto Minali, commenta in una mail inviata ieri ai dipendenti la decisione del cda di sfiduciarlo.