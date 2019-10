Acciaio: bene ricavi, ma 2019 difficile

MILANO, 31 OTT - Il fatturato totale della filiera siderurgica italiana nel 2018 è stato di 62,4 miliardi in miglioramento dell'11% rispetto all'anno precedente, con il reddito netto che per il settore è ammontato a 1,6 miliardi (+12%). Lo affermano dati di un studio di Siderweb, che analizza i 5.500 bilanci di imprese del comparto: 1.800 della filiera 'stretta' ma anche quelli degli utilizzatori, oltre gruppi esteri della produzione e distribuzione dell'acciaio. Le importazioni di prodotti siderurgici si sono attestate a 20,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,7%, mentre le esportazioni si sono fermate a 17,6 milioni, in diminuzione dello 0,5%. In rallentamento il 2019: nei primi otto mesi la produzione mondiale di acciaio è sì aumentata, ma meno dell'anno scorso e con protagonista assoluta ancora la Cina, la cui produzione è cresciuta di circa il 9%, mentre l'Ue segna un calo del 2,9%. Male i principali Paesi produttori del Vecchio continente: Germania -4,4% e Italia -4,5%.