Fca: corre in Borsa +9%, affonda Psa -7%

MILANO, 31 OTT - La Borsa reagisce in modo opposto a Milano e a Parigi. Le azioni Fca, dopo l'annuncio della fusione corrono in rialzo del 9% a 14,04 euro. Quelle di Psa fanno un tuffo a -11% per poi stabilizzarsi in calo del 7,4% a 24 euro. Pesante anche Faurecia che cede l'8% mentre Exor guadagna il 4,83% a 68,16 euro.