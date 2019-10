Borsa: Asia contrastata, Tokyo cauta

MILANO, 31 OTT - Andamento contrastato in Asia dei mercati con Tokyo (+0,37%) e Hong Kong (+0,74%) in rialzo e i listini cinesi in calo con Shanghai che cede lo 0,35% e Shenzhen lo 0,6 per cento. Scambi al lumicino in Giappone dove la Banca centrale ha dichiarato che manterrà i tassi bassi. In particolare, ha annunciato che prevede di mantenere i tassi ufficiali ai livelli attuali o di ridurli fintanto che permangono incertezze sul raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2%. I funzionari della Fed hanno invece tagliato i tassi di un quarto di punto percentuale per la terza volta quest'anno. Restano alte le tensioni commerciali. "Questa mattina- commentano gli analisti - la volatilità si sta raffreddando nei mercati obbligazionari".