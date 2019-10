Wsj, via libera a fusione Fca e Psa

NEW YORK, 30 OTT - Via libera alla fusione fra Fca e Psa. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali John Elkann sarà il presidente della nuova società mentre Carlos Tavares l'amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha approvato la fusione e quello di Fca è in programma - riporta il Wall Street Journal - nella serata di mercoledì. I governi americano e francese sono stati informati dell'accordo fra Fca e Psa.