Italpizza in stato di agitazione

MODENA, 30 OTT - Stato di agitazione a Italpizza, azienda di Modena già al centro di accese poteste dei lavoratori soprattutto in merito a due cooperative in appalto. Cgil, Cisl e Uil annunciano di aver aperto ieri lo stato di agitazione dopo che il tavolo di trattativa sulla gestione dell'accordo quadro del 17 luglio si è rotto; 12 le ore di trattativa. Oggi i lavoratori del sito Italpizza sono in sciopero dalle 14 alle 15, con assemblea davanti ai cancelli della società. "Nell'ultimo mese - fanno sapere le tre sigle - si erano intensificate le trattative in seguito a un doppio cambio appalto voluto da Italpizza. Nei piani di Italpizza le attività in appalto ora gestite dalla cooperativa Cofamo (circa 250 lavoratori addetti alla logistica interna) e un'altra parte di attività gestite dalla cooperativa Evologica (circa 40 lavoratori addetti alle pulizie e al disimballaggio delle materie prime) andrebbero conferite a una terza società, Aviva spa".