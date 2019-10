Raggiunto accordo su La Perla

BOLOGNA, 30 OTT - Raggiunta, ieri sera dopo ore di confronto, un'intesa per la vicenda di La Perla, storica realtà del fashion dell'intimo di Bologna. L'accordo, informa la Regione Emilia-Romagna, oggi a Roma sarà portato al tavolo del Ministero del Lavoro: si aprono la strada della Cassa integrazione guadagni straordinaria e degli incentivi all'esodo. La Regione si impegna, attraverso l'agenzia regionale per il Lavoro, a mettere in campo azioni e misure di accompagnamento al lavoro per le lavoratrici, per la ricollocazione.