Borsa: Asia in rosso, Tokyo -0,57%

MILANO, 30 OTT - Borse deboli in Asia e Pacifico in vista della decisione della Fed sui tassi Usa attesa per la serata di oggi, con un possibile taglio dello 0,25%. In rosso i futures sull'Europa e su Wall Street, mentre i listini sono stati colpiti da prese di beneficio a seguito del rialzo per effetto delle trimestrali. Deboli Tokyo (-0,57%), Shanghai (-0,49%), Seul (-0,59%) e Sidney (-0,83%), a differenza di Taiwan (+0,41%). Contrastate Hong Kong (-0,54%) e Mumbai (+0,53%), ancora in fase di contrattazioni. Effetto conti a Tokyo per il produttore di generi alimentari Nisshin Sefun (+8,96%) e per il colosso dell'elettronica (+7,74%) dopo la trimestrale, diffusa anche dalla rivale Nec (-5,83%). Penalizzato per l'analogo motivo anche per il colosso farmaceutico Kyowa Kirin (-4,52%). In calo dello 0,43% a 55,31 euro il greggio al barile (Wti), mentre l'euro e lo yen sono stabili sul dollaro e si rafforza la sterlina.