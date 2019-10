Poste: Del Fante, pensiamo a rete estera

ROMA, 29 OTT - "Il nostro problema è che non abbiamo il network internazionale. Poste non ha una rete internazionale. Iniziare un percorso di creazione di un network internazionale di distribuzione pacchi è ambizioso. Ci stiamo pensando e lavorando tanto ma è complesso e non posso dire di avere trovato una soluzione facile", dice l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, a margine di un'audizione in commissione Lavori pubblici al Senato. "Visto che abbiamo delle bellissime piccole e medie imprese che esportano" una rete estera di Poste potrebbe servire a "dargli una mano". In un documento di 23 pagine lasciato in Commissione e intitolato "verso un nuovo Postal act" si parla anche di questo, delle opportunità offerte dalla crescita del commercio elettronico. Scenari, si legge, che "potranno migliorare significativamente la presenza sui mercati nazionali e esteri del nostro tessuto produttivo, a vantaggio, soprattutto, dei prodotti 'made in Italy'".