Fincantieri: la 'Carnival Panorama'

VENEZIA, 29 OTT - Fincantieri ha consegnato oggi a Marghera la nave da crociera 'Carnival Panorama' all'armatore. 'Panorama' è la terza della serie di navi realizzate da Fincantieri aperta con 'Vista' e proseguita con 'Horizon', consegnate tra il 2016 e il 2019. 'Carnival Panorama' ha una stazza lorda di 133.500 tonnellate e una lunghezza di 323 metri. E' dotata di 2.004 cabine per i passeggeri alle quali si sommano le 770 destinate all'equipaggio; può ospitare a bordo complessivamente 6.500 persone. Anche 'Carnival Panorama', come le due gemelle che l'hanno preceduta, è caratterizzata dalla presenza dell'Havana, un'area a tema esclusiva, composta da cabine, bar aperto e 'Infinity pool'. Il cantiere di Marghera di Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 29 navi da crociera, sulle 96 totali. L'impatto economico sul territorio è valutato in 9,4 mld di acquisti per beni e servizi, effettuati in Italia nel triennio 2016-2018.