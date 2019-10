Petrolio: in calo a 55,70 dollari

ROMA, 28 OTT - Prosegue la tendenza in calo delle quotazioni del petrolio con i contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre che cedono ancora 11 centesimi sul mercato after hour di New York dopo aver perso 85 centesimi nella giornata di ieri. In lieve calo anche il Brent che perde 5 centesimi a 61,20 dollari al barile.