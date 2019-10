Google punta a braccialetti Fitbit

NEW YORK, 28 OTT - Google è in trattative per acquistare Fitbit, per la quale ha presentato un'offerta. Lo riporta la Reuters sul proprio sito citando alcune fonti. L'indiscrezione mette le ali ai braccialetti elettronici di Fitbit a Wall Street, che arrivano a guadagnare fino al 41%, ai massimi dal 2015. Con i braccialetti elettronici di Fitbit Google entrerebbe in concorrenza con Apple.