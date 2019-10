Borsa: Europa migliora con rinvio Brexit

MILANO, 28 OTT - Le Borse europee migliorano con la decisione dei 27 Paesi Ue di accettare la richiesta del Regno Unito per un rinvio della Brexit al 31 gennaio. Sullo sfondo resta l'attesa per le trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale mentre è in arrivo la stagione delle trimestrali. Prosegue poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1095 a Londra. Piatto l'indice d'area stoxx 600 (+0,02%). In rialzo Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,1%), piatte Londra (-0,06%), Milano (+0,05%) e Madrid (+0,01%). A Piazza Affari proseguano deboli le banche con Banco Bpm (-1,4%), Ubi (-1,2%), Mps (-0,6%) e Intesa (-0,5%). In rosso anche Unicredit (-0,4%), nel giorno in cui è stata diffusa la notizia di un accesso abusivo ai dati. In calo Eni (-0,4%) mentre sono in controtendenza Tenaris (+1,4%) e Saipem (+0,6%). Bene il comparto dell'auto con Pirelli (+2,6%), Fca (+1,2%), Ferrari (+1%) e Cnh (+0,3%).