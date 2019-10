Borsa: Europa prosegue debole

MILANO, 28 OTT - Le Borse europee proseguono deboli con gli investitori che restano alla finestra in attesa di novità sulla brexit ed in vista della riunione della Fed fissata per il 30 ottobre. Sullo sfondo restano le trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Londra e Madrid (-0,2%) e Parigi (-0,1%), piatta Francoforte (+0,05%). In calo le utility (-0,5%) con E.On (-1%), Veolia (-0,7%), Endesa (-0,5%). In rosso anche le Tlc (-0,7%) dove Deutsche telecom (-0,9%), Orange e Tele2 (-0,6%). Si mette in mostra il comparto dell'auto (+1,1%) con Daimler (+1,5%), Volkswagen (+1,2%) Peugeot (+0,4%) e Renault (+0,2%). In positivo il settore dell'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio poco mosso. In rialzo Bp (+0,4%) e Shell (+0,2%) mentre è in calo Total (-0,4%).