ROMA, 28 OTT - Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di settimana dopo la risalita dei giorni scorsi. I prezzi dei greggio Wti del Texas sono in lieve calo ma si mantengono vicini ai livelli della chiusura di venerdì a 56,53 dollari al barile (in calo di 13 centesimi). Il Brent perde 15 centesimi a 61,87 dollari al barile.