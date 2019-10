Catalfo, Reddito non verrà modificato

ROMA, 26 OTT - Lo strumento del reddito di cittadinanza "non verrà modificato", dice il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ospite di RaiNews24. Con "Jobs act e grandi riforme del lavoro", sottolinea, "non si è mai pensato a garantire la sicurezza dei lavoratori" andando "oltre i normali ammortizzatori sociali". Riforme che vanno riviste? "Ci sono alcune cose che possono andar bene altre che provenivano da un pensiero di riforme costituzionali che poi non si sono realizzate". Potrà essere reintrodotto l'articolo 18? "Vedremo e ci penseremo", risponde. L'alleanza di Governo Pd-M5s? "Mi sento bene nei Governi che portano avanti i temi, ciò che abbiamo come obiettivo La vedo bene se arriviamo agli obiettivi: portare avanti il reddito cittadinanza, magari una riforma pensionistica ancor migliore, investire in una formazione seria. Insomma, questo è quello che io mi aspetto", risponde.