P.a: spesi 100 mld per consumi nel 2018

(ANSA)- VENEZIA, 26 OTT - Nonostante la spending review,la Cgia rileva come la spesa per i consumi intermedi della Pa è arrivata nel 2018 a 100,2mld.Denaro usato dallo Stato dalle sue articolazioni periferiche, dalle Regioni e dagli Enti locali per la manutenzione ordinaria, cancelleria, spese energetiche e di esercizio dei mezzi di trasporto ecc. Tra il 2010 e il 2014 la dinamica delle uscite relative a questa tipologia di spesa si era pressoché arrestata: tuttavia, con il superamento della fase più critica dei conti pubblici,tale aggregato di costo è tornato a salire. Negli ultimi 5 anni la crescita è stata del 9,2% (+8,5 mld in valore assoluto),mentre l'inflazione, sempre nello stesso periodo di tempo, è aumentata del 2%. Dal confronto con i principali Paesi Ue emerge che siamo i più "spendaccioni". Nel 2017 (ultimo anno in cui è possibile la comparazione), per i consumi intermedi la nostra Pa ha speso il 5,5% del Pil: in Spagna 5%, Francia 4,9%, Germania 4,8%. La media dell'area dell'euro si è attestata al 5,1% del Pil.