Abi.sindacati, distanti su rinnovo

ROMA, 25 OTT - Posizioni distanti fra Abi e sindacati sul rinnovo del contratto. Le parti al termine della riunione di oggi hanno rinviato il confronto di fronte alla difformità di vedute su molti punti. In particolare i sindacati hanno definito irricevibile quella che hanno definito 'contropiattaforma' da parte delle banche. "Siamo al count down: sarà determinante il prossimo incontro il 5 novembre per continuare il negoziato oppure ciascuno andrà per la sua strada e questo vuol dire sia il blocco delle trattative all'interno nei gruppi e nelle aziende bancarie sia la mobilitazione fino a un eventuale sciopero" afferma il segretario generale Fabi Lando Sileoni. "Invece di rispondere alle richieste della nostra piattaforma, oggi Abi, in modo provocatorio, ha presentato la sua. Ma l'unica cosa chiara, al di là di qualche apertura di facciata, è il tentativo di ridurre i salari. Per noi è inaccettabile" dice il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.