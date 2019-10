Bankitalia:crescono pagamenti bancomat

ROMA, 25 OTT - Crescono, nel secondo trimestre, le operazioni e gli importi dei pagamenti con carte di debito (tipo Bancomat) sui Pos. E' quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia secondo cui i pagamenti con questa forma sono ammontati a 32,2 miliardi di euro in crescita rispetto ai 29,5 del trimestre precedente, restando al di sotto dei 33 di fine 2018. Nello stesso periodo i bonifici sono ammontati a 1915 miliardi. Dai dati si ricava inoltre come le carte di credito attive nel 2018 sono salite a 14,8 milioni contro i 13,4 dell'anno precedente e quelle di debito a 56,2 contro 54,1., Le prepagate infine sono scese a 27,5 milioni. Nel 2018 il numero di Pos attivi in Italia per il pagamento con carte è salito a oltre quota 3 milioni contro i 2,4 milioni del 2017. A questi bisogna aggiungerci anche gli oltre 80mila Pos presso gli uffici postali. Lo scorso anno gli Atm attivi presso gli sportelli bancari erano oltre 35mila cui si aggiungono i circa 4800 attivi presso imprese o luoghi pubblici.