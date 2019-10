Borsa Milano incerta, debole Unicredit

MILANO, 25 OTT - Piazza Affari si avvicina a metà giornata fiacca, in linea con le altre Borse europee che hanno peggiorato di qualche frazione il loro andamento rispetto alla prima mattinata. Londra perde circa mezzo punto percentuale, seguita da Francoforte in ribasso dello 0,2% e da Parigi che segna un calo dello 0,1% come Milano. In Piazza Affari sempre in volo Moncler (+8%) dopo i conti, con Leonardo e Ferragamo che salgono di un punto e mezzo. Qualche vendita invece su Unicredit e Unipol che perdono l'1,3%, mentre Fineco e Poste cedono un punto percentuale. In calo dello 0,9% a 14 euro Eni dopo la trimestrale.