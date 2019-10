Borsa: Europa attende Brexit e S&P

MILANO, 25 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità in attesa delle evoluzioni sul dossier Brexit e dell'aggiornamento di Standard & Poor's sul rating sovrano di Italia, Francia e Grecia a Borse europee chiuse. In questo contesto Londra cede lo 0,3% con qualche tensione sui titoli di Stato della Gran Bretagna, Francoforte scende dello 0,2% mentre Parigi e Milano sono sostanzialmente invariate rispetto alla chiusura di ieri. In Piazza Affari, in particolare, sempre molto forte Moncler dopo i dati trimestrali di vendita che sale del 7% a 35 euro. In aumento di un punto percentuale Ferragamo e Campari, resta fiacca Eni che cede quasi l'1% dopo la trimestrale.