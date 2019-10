Borsa: Asia incerta, tiene Tokyo

MILANO, 25 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa anche sull'onda dei risultati contrastanti di Amazon, che hanno portato a uno scivolone del titolo. Tokyo comunque ha tenuto con rialzo finale dello 0,22% e anche le Borse cinesi stanno avviandosi alla chiusura in leggero aumento (Shenzhen +0,8%). In crescita dello 0,6% Sidney e dello 0,5% Singapore, piatta Seul ma debole l'indice tecnologico (Kosdaq -0,9%), in marginale calo Hong Kong negli ultimi scambi, debole il listino di Bangkok che scivola di oltre un punto percentuale. Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee.