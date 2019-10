Borsa Milano cresce con Stm e Saipem

MILANO, 24 OTT - Seduta positiva e in linea con l'Europa per Piazza Affari, poco mossa dall'ultima conferenza stampa di Mario Draghi come presidente della Bce: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,79% a 22.527 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,70% a 24.498. Tra i titoli principali di Piazza Affari, Stm (+8,5%) e Saipem (+5,3%) hanno corso spinti dalle trimestrali, con Amplifon in aumento del 3,5%, Snam dell'1,9% e Ferrari dell'1,7%. In calo al di sotto del punto percentuale Atlantia (-0,7%), Tim (-0,8%) e Mediaset, che ha ceduto lo 0,9%. Vendite più consistenti su diversi gruppi bancari nonostante l'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani: Bper ha ceduto l'1,8%, Banco Bpm l'1,9%, Nexi il 2%, con Ubi scivolata del 2,8%.