Bat-Luiss, rischi da aumento tasse e-cig

ROMA, 24 OTT - Aumentando la tassazione si ha una riduzione di gettito fiscale soprattutto quando di parla di sigarette elettroniche: "si tratta di mercati giovani, non maturi, in cui l'elasticità della domanda dei consumatori è molto elevata". Così il coordinatore del Centro per gli studi monetari e finanziari della Luiss, Marco Spallone, che ha realizzato con il contributo di British American Tobacco Italia uno studio dedicato al 'vaping', illustrato oggi alla presenza dell'ad e presidente di Bat Italia, Roberta Palazzetti, che in vista della manovra e di un rialzo delle tasse sul comparto chiede di "differenziare il trattamento sulle sigarette elettroniche". Perchè, spiega, "sono un prodotto diverso rispetto a quelle tradizionali, visto che non c'è tabacco".