Draghi,mio futuro? chiedete a mia moglie

ROMA, 24 OTT - "Chiedete a mia moglie". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, risponde ironicamente a chi gli chiedeva sui suoi piano dopo l'addio alla Bce il 31 ottobre. "Spero almeno che lei lo sappia" ha aggiunto Draghi. E su n eventuale futuro in politica o sull'eventuale partecipazione alla corsa per la prossima presidenza della Repubblica, nel 2022.: "davvero non so. Lo ho detto molte volte. Chiedete a mia moglie, ne sa più lei". Draghi ha definito la sua esperienza alla Bce "intensa, profonda, affascinante".