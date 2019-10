5,8 mln pensionati con meno di 1000 euro

ROMA, 24 OTT - In Italia nel 2018 c'erano 5,8 milioni di pensionati, il 36,3% del totale, che avevano redditi da pensione inferiori o pari a 1.000 euro al mese. Lo si legge nell'Osservatorio Inps su prestazioni pensionistiche e beneficiari dal quale emerge anche che sono 285.445 coloro che hanno redditi superiori a 5.000 euro al mese. Nel complesso la spesa raggiunge i 293,3 miliardi. Per il 36,3% con i redditi più bassi si spendono 40,2 miliardi mentre per la parte con i redditi più alti (l'1,8% del totale) la spesa è di 23,3 miliardi.