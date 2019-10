Da Poste primo bilancio sostenibilità

ROMA, 24 OTT - Integrità e trasparenza, valorizzazione delle persone, sostegno al territorio e al Paese, customer experience, decarbonizzazione degli immobili e della logistica e finanza sostenibile. Sono questi i sei pilastri del primo bilancio integrato di Poste Italiane presentato oggi al convegno dal titolo "La responsabilità di crescere e far crescere". Quest'anno, infatti, per la prima volta Poste ha messo nero su bianco nel suo primo bilancio integrato di gruppo i risultati raggiunti nel 2018 in termini di sostenibilità. Il bilancio "è solo l'apice di un'attività molto più complessa", ha spiegato il responsabile Governo dei rischi di Gruppo di Poste Italiane, Marcello Grosso. Pubblicare un bilancio integrato "significa mostrare una visione unitaria dell'azienda e questa è l'idea più forte che il vertice aziendale ha voluto dare: una società in cui tutto il management è indirizzato verso un obietto comune, quello di una strategia di sostenibilità".