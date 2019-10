Borsa: nasce associazione emittenti Aim

MILANO, 24 OTT - E' nata AssoAIM, l'Associazione emittenti Aim Italia, che ha come principale obiettivo lo studio, la divulgazione e la trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione come il mercato Aim Italia. L'associazione - presentata oggi a Milano - si pone come interlocutore unitario di riferimento per rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese quotate e quotande con attenzione alle tematiche di corporate governance, agli obblighi di trasparenza, ai rapporti con imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli stakeholder coinvolti, nonché ai requisiti di accesso e permanenza al mercato. "Il nostro primo passo adesso è convocare a breve l'assemblea per nominare un consiglio di amministrazione", spiegano i fondatori dell'associazione Giovanni Natali (presidente di 4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro (amministratore delegato di First Capital) e Marco Fumagalli (Presidente Capital For Progress).