Borsa: Asia chiude positiva, Cina debole

MILANO, 24 OTT - Le Borse asiatiche archiviano la seduta in positivo con gli investitori che guardano con ottimismo ai prossimi risultati delle trimestrali. Debole la Cina in attesa dell'accordo con gli Stati Uniti sul fronte del commercio internazionale. Sullo sfondo restano sempre le tensioni in Medio Oriente mentre in Europa si guarda alla riunione della Bce, l'ultima presieduta da Mario Draghi. Tokyo (+0,5%) archivia la seduta in rialzo. Sul fronte valutario lo yen torna debole su euro e dollaro. Debole la Cina con Shanghai (+0,04%) e Shenzhen (+0,02%) piatte. In rialzo Hong Kong (+0,6%) e Seul (+0,2%) mentre è piatta Mumbai (-0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Markit Pmi di Francia, Germania, dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Dagli Usa attesi anche i dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione e le vendite di abitazioni nuove.