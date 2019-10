Saipem,utile nove mesi a 44 milioni euro

MILANO, 24 OTT - Saipem chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto che sale a 44 milioni di euro, in rialzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando si era registrata una perdita di 357 milioni. Lo rende noto la società. I ricavi si attestano a 6.748 milioni, in aumento dell'11,4% rispetto ai 6.057 milioni dei primi nove mesi del 2018. Nel terzo trimestre l'utile di Saipem è stato di 30 milioni di euro ed i ricavi pari a 2.229 milioni. I nuovi ordini sono pari a 13,9 miliardi di euro. L'amministratore delegato Stefano Cao si è detto particolarmente soddisfatto per il "trend positivo di tutti gli indicatori conseguenza del profondo e proficuo lavoro di riequilibrio economico-finanziario svolto in questi ultimi anni". L'azienda, come dimostra "l'acquisizione record di contratti nei primi nove mesi dell'anno, ha una posizione di leadership sui mercati, in particolare quelli più strettamente legati alla transizione energetica".