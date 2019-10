Alitalia: proroga condizionata al 21/11

ROMA, 23 OTT - Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha autorizzato una ulteriore proroga per la presentazione dell'offerta vincolante per la nuova Alitalia al 21 novembre 2019. La proroga, si legge in una nota del Ministero, è subordinata a due condizioni: intervento diretto dei commissari e immediato confronto con gli offerenti; una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori.