Alitalia:Patuanelli,vado firmare proroga

ROMA, 23 OTT - "Adesso vado a firmare la lettera" ai commissari per la proroga. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha risposto, a margine dell'audizione in Commissione di Vigilanza, a una domanda in merito alla richiesta di proroga avanzata da Fs e Atlantia per presentare l'offerta per Alitalia.