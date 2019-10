Icop, piano crescita con minibond

UDINE, 23 OTT - Favorire le premesse di uno sviluppo consistente dell'azienda in una fase di dura crisi del settore edile, attraverso una discontinuità industriale accompagnata da discontinuità finananziaria". Per questa ragione il gruppo friulano Icop decide di cercare fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quotando minibond su Extramot Pro di Borsa italiana. Specializzato nella realizzazione di costruzioni edili e stradali, sottopassi, micro-tunnel e opere speciali di fondazione, Icop ha effettuato "due emissioni per complessivi 12 milioni di euro nel 2017", spiega il direttore finanziario, Paolo Copetti, che guarda al passaggio su ExtraMot Pro3, il nuovo segmento lanciato di recente, dedicato prevalentemente alle emissioni da parte di pmi non quotate. "Attorno al 2014 si usciva da un periodo di forte crisi del settore, ma in quegli anni Icop guardava a nuovi mercati, come quello francese, e nuovi progetti, come quello del porto di Trieste. Per cui, c'erano tutte le premesse per uno sviluppo consistente"