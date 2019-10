Alitalia: Leu, temporaneamente pubblica

ROMA, 22 OTT - "Su Alitalia il quadro si aggrava di giorno in giorno. Non possiamo più aspettare. Temiamo che, per disperazione, il governo si rassegni ad accogliere il piano industriale del consorzio Fs, Atlantia e Delta. Un piano che nel migliore dei casi è un 'piano biennale di fallimento', nonostante l'enorme numero di esuberi che prevedrebbe". Così Stefano Fassina nell'annunciare che domani in un'interrogazione in Aula Leu chiederà "al governo se non ritiene necessaria una fase di gestione pubblica temporanea dell'azienda". "Apprendiamo di una ulteriore 'proroga condizionata' e di un ulteriore integrazione di 350-400 milioni di euro al prestito dello Stato all'azienda in amministrazione straordinaria. Il Parlamento però rimane completamente all'oscuro di tutto. Non è accettabile. Domani il governo risponderà in Aula a Montecitorio all'interrogazione a risposta immediata di Leu su Alitalia", afferma il deputato.