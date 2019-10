Expo 2020: Glisenti, moda è competenze

MILANO, 21 OTT - "Noi abbiamo scelto e proporremo di portare la moda come elemento integratore di diverse competenze, che è poi lo spirito dell'Expo di Dubai". Così Paolo Glisenti, commissario generale per l'Italia per Expo 2020 Dubai, intervenuto a conclusione della prima giornata del Milano Fashion Global Summit, intitolata 'Supply Chain: l'eccellenza italiana e le strategie dei grandi gruppi del lusso', per dare spazio il giorno successivo a 'Big data: come tutto cambia'. "La moda italiana - ha aggiunto - integra competenze, gusti, stili che vengono da vari territori, quindi anche da vari Paesi. La moda italiana è una bellezza frutto di quest'integrazione armoniosa di competenze e di saperi diversi. Il secondo tema è come la moda rappresenta competenze e saperi di bellezza legati ai territori italiani".