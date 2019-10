A. Mittal: Fioramonti,rimuovere immunità

TARANTO, 21 OTT - "Resto contrario a qualunque tipo di immunità e mi auguro che venga rimossa il prima possibile. Il percorso parlamentare è già cominciato e quindi c'è da sperare che si possa fare in tempi rapidi". Lo ha dichiarato a Taranto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, parlando con i giornalisti dello scudo penale per i gestori di ArcelorMittal, in occasione della presentazione del progetto P-TECH di IBM. "Non è un mistero - ha aggiunto il ministro - che io sia stato sempre contrario all'immunità penale ai gestori del Siderurgico. Io ritengo addirittura il modello siderurgico rappresentato da Ilva insostenibile anche dal punto di vista finanziario".